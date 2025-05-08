Tır, Kırmızı Işıkta Otobüse Çarptı

KAZA ANINI YANSITAN TRAFİK KAZASI

Denizli’nin Tavas ilçesinde, kırmızı ışıkta durmakta olan bir otobüs ve otomobile tırın çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza, Tavas ilçesi Samanlık Mahallesi’nde, Denizli-Muğla karayolu üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, henüz kimlikleri tespit edilemeyen 61 AGC 919 plakalı otobüs ve 20 V 6148 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta beklerken, arkadan gelen 20 AEC 085 plakalı tır, her iki araca da çarptı.

KAZADA GÖRÜLEN HASAR VE YARALILAR

Kaza sonucunda otomobil refüje doğru savruldu. Kaza esnasında 6 kişi yaralanırken, otobüste maddi hasar oluştu ve tır kullanılamaz hale geldi. Kaza anını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hemen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

YARALILARA MÜDAHALE VE YOL DURUMU

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, tırın sürücüsünü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Tavas Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Kaza sebebiyle yol bir süreliğine trafiğe kapatılırken, bölgeye gelen vinç ile çalışmaların tamamlanmasının ardından yol eski haline dönerek kontrollü bir şekilde ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.