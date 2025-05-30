Tır, Otomobili Biçti: 1 Ölü, 1 Yaralı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen bir kazada, otomobili altına alan tır kontrolden çıkarak zeytin bahçesine girdi. Bu üzücü olayda otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, gece saat 00:30 sularında Orhangazi İznik yolu üzerindeki Yeniköy mevkiinde gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI

Gelen bilgilere göre, İznik yönünden Orhangazi yönüne seyreden Serdar B. yönetimindeki 10 TR 584 plakalı tır, karşı yönden gelen Fuat Akdemir’in kullandığı 34 MMY 674 plakalı otomobille çarpıştı. Tır, otomobili sürükleyerek yoldan çıkıp zeytin bahçesine daldı. Zeytin ağaçlarını parçalayan tır, yaklaşık 50 metre ilerledikten sonra durabildi.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Fuat Akdemir’in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Tır sürücüsü ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. İlk müdahalenin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, yaşamını yitiren Fuat Akdemir’in cenazesini çıkartmak için uzun süre çalıştı. Talihsiz adamın cenazesi, savcının incelemesinin ardından adli tıp kurumuna gönderildi.

TRAFAK AKIŞI VE İNCELEME

Kaza sebebi ile Orhangazi İznik karayolunda trafik akışı jandarma kontrolünde sağlanıyor. Olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.