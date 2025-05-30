Tır Otomobili Biçti: 1 Ölü, 1 Yaralı

KAZA AYRINTILARI

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde gerçekleşen kaza sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Olay, 00:30 sıralarında Orhangazi İznik yolu Yeniköy mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İznik yönünden Orhangazi yönüne seyahat eden Serdar B. yönetimindeki 10 TR 584 plakalı tır, karşı yönden gelen Fuat Akdemir’in kullandığı 34 MMY 674 plakalı otomobile çarptı. Tır, altına aldığı otomobili uzun bir mesafe sürükleyerek yoldan çıktı ve zeytin bahçesine daldı.

TIRIN YOLCULUĞU

Çarpışmanın ardından tır, zeytin ağaçlarını parçalayıp yaklaşık 50 metre ilerledikten sonra durabildi. Olay yerine gelen jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla müdahale etti. Fuat Akdemir’in kaza yerinde hayatını kaybettiği tespit edilirken, tır sürücüsü hafif yaralı olarak kazayı atlattı ve ilk müdahalenin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

CENAZE İŞLEMLERİ

İtfaiye ekipleri, kaza sonucu yaşamını yitiren Fuat Akdemir’in cenazesini çıkartabilmek için uzun çaba harcadı. Talihsiz adamın bedeni, savcının incelemesinin ardından adli tıp kurumuna götürüldü. Kaza sebebiyle Orhangazi İznik karayolunda trafik akışı jandarma kontrolünde sürdürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.