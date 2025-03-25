Tır Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Ağır Yaralı

KAZA ANINDA AĞIR YARALANMA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan tır şarampole düştü ve sürücü ağır yaralandı. Kaza, Bursa-Ankara Karayolu Mezit Boğazı’nda öğleden sonra saat 17.30 sularında gerçekleşti. İnegöl yönünden Boyüzük’e doğru ilerleyen Hüseyin K. (60) yönetimindeki 26 AGV 374 plakalı tır, sürücünün uyuması sebebiyle iddialara göre direksiyon hakimiyetini kaybetti ve şarampole yuvarlandı.

KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza ihbarı sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralı sürücü, ekipler tarafından kurtarılarak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne taşındı. Jandarma, kaza ile ilgili olarak inceleme başlattı.