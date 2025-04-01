Tır Şoförleri Bayramı Sınır Kapısında Geçirdi

TIR SÜRÜCÜLERİ RAMAZAN BAYRAMI’NDA KUYRUKTA BEKLEDİ

Artvin’deki Sarp Sınır Kapısı’ndan geçmek isteyen tır sürücüleri, Ramazan Bayramı’nı tır kuyruğunda geçirmek durumunda kaldılar. Türkiye’nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine ihracat yükleri ile yola çıkan tır sürücüleri, park alanlarının dolması yüzünden Karadeniz sahil yolunun kenarlarına sağlı sollu park ederek beklemeye başladılar. Ailelerinden uzakta bu bayramı geçirmek zorunda kalan sürücüler, sıralarının kendilerine gelmesini sabırla bekliyorlar.

AİLE HASRETİYLE BAYRAMLAŞMAK

Sırasını bekleyen sürücüler, ailelerini telefonla arayarak hasret gideriyorlar. 15 yıldır tır şoförlüğü yapan Aziz Hasanoğlu, “Bu bayramı da yollarda geçiriyorum. 40 gün evimden ayrı kalacağım. Kapılarda biraz sıralar hızlı ilerlese iyi olur. Ailem Denizli’de, telefonla bayramlaştık. Ailemi en son 15-20 gün önce gördüm. Zor bir meslek ama mecburen yapmak zorundayız. Çocuklar okuyor, ev kredisi var, mecbur çalışmalıyız,” diyor.

UZUN BEKLENTİLER VE YALNIZLIK

Yaşar Kocar, 35 yıllık bir tır şoförü olarak, “3 gündür tır kuyruğunu bekliyorum. Aile özlemi çekiyorum. Tırcının bayramı, seyranı olmaz. Ailemle ayda bir görüşüyorum,” şeklinde konuşuyor. Sürücüler, çetin yolculuk koşullarında, sevdiklerinden uzakta olmalarının zorluğunu yaşıyor ve bayramın ruhunu tır kuyruğunda bekleyerek geçiriyorlar.