Tır Sürücüleri Bayramı Sınırda Geçirdi

TIR ŞOFÖRLERİNİN BAYRAM BEKLEYİŞİ

Artvin’in Sarp Sınır Kapısı’ndan geçmek isteyen tır sürücüleri, Ramazan Bayramı’nı uzun kuyruklar içinde geçirmek zorunda kaldılar. Türkiye’nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan bu kapıdan geçerek ihracat yüklerini teslim etmek üzere yola çıkan tır şoförleri, bayramı tır kuyruğunda ailelerinden uzak bir şekilde geçiriyor. Ülkenin dört bir yanından gelen tır sürücüleri, park alanlarının dolmasıyla birlikte Karadeniz sahil yolu üzerinde yol kenarlarına sıralanarak sırayla geçişlerini bekliyorlar.

Sıra bekleyen tır sürücüleri aileleriyle telefonda iletişim kurarak hasretlerini gideriyor. 15 yıldır tır şoförlüğü yapan Aziz Hasanoğlu, “Bu bayramı da yollarda geçiriyorum. 40 gün evimden ayrı kalacağım. Kapılarda biraz sıralar hızlı ilerlese iyi olur” diyor. Ailesinin Denizli’de bulunduğunu belirten Hasanoğlu, “Telefonla bayramlaştık. Ailemi en son 15-20 gün önce gördüm. Zor bir meslek ama mecbur çalışmalıyız. Çocuklar okuyor, ev kredisi var,” sözlerini ekliyor.

BAYRAMDAKİ AİLE ÖZLEMİ

Yaşar Kocar ise, 35 yıldan beri tır şoförlüğü yaptığını ve üç gündür tır kuyruğunu beklediğini ifade ediyor. Kocar, aile özlemini dile getirerek, “Tırcının bayramı, seyranı olmaz. Ailemle ayda bir görüşüyorum,” dedi. Tır sürücülerinin bu zorlayıcı durumu, mesleklerinin getirdiği zorlukları ve aileleriyle geçiremeyen bayramları gözler önüne seriyor.