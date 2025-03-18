Tır Sürücüleri Ödeme İçin Eylem Yaptı

DÜNYA ÇAPINDA ÜRETİCİ ASSAN HANİL’DEN ÖDEME ALAMAYAN SÜRÜCÜLER EYLEM YAPTI

Kocaeli’de bulunan Assan Hanil firmasından 6 aydır ödeme alamadıklarını dile getiren tır sürücüleri eylem gerçekleştirdi. Alikahya Tırcılar Kooperatifi üyeleri, sabah saatlerinde Kocaeli Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi’nde bir araya gelerek konvoy oluşturdular. Sürücüler, korna çalarak bölge içinde ilerledi.

Sürücüler, 6 aydır paralarını alamadıklarını belirterek “Düzenli ödeme akışı sağlanmıyor. İçeride önemli miktarda alacağımız var. Araç sahipleri olarak zor durumdayız. Kimse kredi ödeyemiyor, şoförü olanlar maaş veremiyor. Yakıt alma sıkıntılarımız da başladı” ifadelerini kullandılar. Kocaeli’deki bu olay, firmadan kaynaklanan ödeme sorunlarının yarattığı sıkıntıları gözler önüne seriyor.