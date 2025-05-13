Tır Sürücüsü, 50 Bin GBP İle Yakalandı

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ SINIRDA YAKALAMA

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’ndan geçmek isteyen bir tır sürücüsü, havalandırma kanalında gizlediği 50 bin İngiliz sterlini ile yakalandı. Hollanda’dan yola çıkan Türk plakalı çekici ve yarı römork, Bulgaristan ve Türkiye üzerinden İran’a ulaşmaya çalışıyordu.

GÜMRÜK TEFTİŞİ SONUCU YAKALAMA

Tır sürücüsü, gerekli yasal belgeleri sundu ve beyan edilmeyen bir durumu olmadığını ifade etti. Ancak, Bulgaristan gümrük yetkilileri aracın detaylı muayenesini gerçekleştirdi. Yapılan inceleme sonucunda, havalandırma kanalında pek çok değerli İngiliz sterlini banknotları içeren paketler bulundu. Gümrük görevlileri tarafından belirlenen toplam beyan edilmemiş para miktarı 50 bin İngiliz sterlini olarak tespit edildi.

SAVCILIK GÖZETİMİNDE SORUŞTURMA

Bulunan paraya el konulurken, olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma savcılık gözetiminde devam ediyor.