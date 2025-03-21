Tır Sürücüsünün Buzdolabında 62 Bin Euro Bulundu

EDİRNE KAPIKULE SINIR KAPISI’NDA YAKALAMA

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’na ulaşmaya çalışan Türkiye plakalı tır sürücüsünün buzdolabına gizlediği 62 bin 770 euro, gümrük memurları tarafından ele geçirildi. Almanya’dan yola çıkan ve Bulgaristan ile Türkiye üzerinden Gürcistan’a doğru giden tır sürücüsü, Kapıkule Sınır Kapısı’nın Bulgaristan kısmındaki Kaptan Andreevo gümrük noktasına ulaştı.

GÜMRÜK MUAYENESİ SONRASINDA BULUNDU

Türk vatandaşı olan şoför, yüküyle ilgili düzenli belgelerde yalnızca kozmetik ürünleri olduğunu ifade etti. Ancak, tır “risk analizi” yöntemiyle detaylı bir gümrük muayenesine yönlendirildi. Muayene sırasında, fabrikanın sürücü mahallinin buzdolabının arkasındaki duvarda ve iç boşluğunda yapılan kontrollerde, şeffaf poşetler içerisinde folyoya sarılı beyaz kağıt zarflar içinde euro banknotları ortaya çıktı. Sürücünün ayrıca ceketinin ceplerinde ve cüzdanında da beyan edilmeyen paralar bulundu.

SUÇLAMALAR VE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan incelemeler sonucunda, toplam beyan edilmeyen miktar 62 bin 770 euroya el konuldu. Haskovo Bölge Müdürlüğü gözetiminde, konu hakkında soruşturma başlatıldı.