Tır Uçuruma Düştü, Yaralı Sürücü

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE İLGİLİ BİLGİLER

Sivas’ın Gürün ilçesi Suçatı mevkiinde gerçekleşen kazada tüm dikkatler olayın üzerine toplandı. Malatya’dan Kayseri yönüne doğru seyir eden E.U. yönetimindeki Mercedes marka TIR, virajda kontrolünü kaybetti.

KAZANIN SONUCU

TIR, karşı şeride geçerek yaklaşık 70 metrelik bir uçurumdan aşağıya düştü. O sırada kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 acil ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından, olay yerine sağlık, kurtarma ve polis ekipleri yönlendirildi.

ŞANSLI KURTULUŞ

Kaza sonucunda hafif yaralı olarak kurtulan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Gürün Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve tedavi altına alındı. Olayla ilgili gerekli incelemeler başlatıldı.