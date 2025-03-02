Tır ve Minibüs Çarpıştı: 4 Yaralı

NUSAYBİN’DE TRAFİK KAZASI

Mardin’in Nusaybin ilçesinde gerçekleşen bir kaza sonucunda dört kişi yaralandı. Gece saatlerinde Mardin-Şırnak kara yolunda meydana gelen olayda, sürücülerinin kimliği henüz tespit edilemeyen 27 AKN 31 plakalı tır, 47 H 0403 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

KAZA YERİNE MÜDAHALE

Kazanın haber verilmesi üzerine, kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan kişiler arasında Şehmus Ç. (62), Perişan Ç. (60), Fırat E. (28) ve Mihrican A. (22) yer aldı. Yaralılar, hızla ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesine götürüldü.