Tır ve motosiklet çarpıştı, 2 ölü

TRAJİK KAZA NUSAYBİN’DE MEYDANA GELDİ

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, bir tır ile motosiklet arasında gerçekleşen trafik kazasında, abi ve kardeş oldukları öğrenilen iki kişi hayatını kaybetti. Kazanın, dün gece saatlerinde ilçenin çıkışında meydana geldiği bildiriliyor.

KAZANIN AYRINTILARI VE KURBANLAR

Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen tır ile motosikletin çarpışması sonucunda motosiklet üzerindeki Kadir Atay (16) ile ağabeyi Serhat Atay (33) yola savruldu. Olayın hemen ardından, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekipleri, küçük kardeş Kadir Atay’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Ağır yaralanan ağabey Serhat Atay ise hastaneye kaldırıldı. Ancak ne yazık ki, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldığı ifade ediliyor.