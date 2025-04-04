TIR Ve Otomobil Çarpıştı: 4 Ölü

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kaza, akşam saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı’nda gerçekleşti. Seyit Hamza Y. (28) tarafından idare edilen 61 ACT 699 plakalı TIR, Aziz Uluışık’ın (53) kullandığı 34 GRU 327 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüje savruldu.

OLAY YERİNE GÖNDERİLEN EKİPLER

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince otomobilde yapılan kontrolde, aynı aileye mensup Aziz Uluışık, Esra Uluışık, Berfin Uluışık ve Kübra Uluışık’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

AĞIR YARALILAR VE SORUŞTURMA

Kazadan ağır yaralı kurtulan Feride Uluışık (65), sağlık ekiplerinin acil müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin bir soruşturma başlatıldı ve TIR sürücüsü gözaltına alındı.