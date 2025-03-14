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Tır Yangını Bolu’da Paniğe Yol Açtı

YANGIN DURUMU VE KURTARMA ÇABALARI

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde hareket halindeki bir tır alevlere maruz kaldı. Tırın dorsesi, bölgeden geçen bir oto kurtarıcının yardımıyla son anda yanmaktan korundu. Yangın, Bolu geçişinde bulunan Cankurtaran mevkiinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Ankara yönünden İstanbul istikametine giden bir tır, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü alev aldı.

SÜRÜCÜNÜN HIZLI REAKSİYONU

Tırdan dumanların yükseldiğini gören sürücü, aracı emniyet şeridine park etti. O sırada, bölgeden geçen oto kurtarıcı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Tır şoförüne yardım eden oto kurtarıcı, yanında bulunan halat ile tırın dorsesini alevlerden ikna etmek için çekti. Ancak, alevlere yenik düşen tır kullanılamaz hale geldi.

İTFAİYE EKİPLERİ VE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI

Yangın sonrası, itfaiye ekipleri tırın küle dönmüş kısmında soğutma işlemi gerçekleştirdi. Olayın ardından güvenlik önlemleri alındı ve yol trafiği yeniden düzenlendi. Bu tür olaylar, otoyol güvenliği açısından önem taşıyor ve dikkatli olunması gereken bir durumdur.

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