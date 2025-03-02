Son Dakika Haberler

Tır Yangını Kula’da Korkuttu

tir-yangini-kula-da-korkuttu

Yangın Olayı Kula İlçesinde Gerçekleşti

Manisa’nın Kula ilçesinde, seyir halindeyken alev alan tır, kullanılamaz duruma geldi. Şoför yangını hiçbir zarar görmeden atlattı. Yangın, saat 12.30 sıralarında İzmir – Ankara D300 kara yolunun Kovukdere Rampaları’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmir yönünden Uşak istikametine ilerleyen Azerbaycan uyruklu Mahmudov Tural’ın kullandığı 90 ZJ 186 plakalı tır, Kovukdere mevkiine geldiğinde bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı.

Duman Görüldü, Müdahale Başladı

Tırın sürücüsü, aracından duman çıktığını fark ettiğinde, tırı yol kenarında bulunan cepte durdurdu. Aracından yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ve jandarma ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sonucunda tır, kullanılamaz hale geldi. Neyse ki, tırın sürücüsü yangını yara almadan atlattı.

ÖNEMLİ

Son Dakika Haberler

Kızılcık Şerbeti 91. Bölüm Fragmanı Yayınlandı

Kızılçık Şerbeti dizisinin 91. bölüm fragmanının ne zaman yayınlanacağı izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.
Son Dakika Haberler

Türkiye Oryantiring Şampiyonası Antalya’da Tamamlandı

Türkiye Oryantiring Şampiyonası 3. Kademe Yarışları, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Antalya'da yapıldı. Vali Hulusi Şahin, doğa sporlarını teşvik edeceklerini duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.