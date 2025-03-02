Tır Yangını Kula’da Korkuttu

Yangın Olayı Kula İlçesinde Gerçekleşti

Manisa’nın Kula ilçesinde, seyir halindeyken alev alan tır, kullanılamaz duruma geldi. Şoför yangını hiçbir zarar görmeden atlattı. Yangın, saat 12.30 sıralarında İzmir – Ankara D300 kara yolunun Kovukdere Rampaları’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmir yönünden Uşak istikametine ilerleyen Azerbaycan uyruklu Mahmudov Tural’ın kullandığı 90 ZJ 186 plakalı tır, Kovukdere mevkiine geldiğinde bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı.

Duman Görüldü, Müdahale Başladı

Tırın sürücüsü, aracından duman çıktığını fark ettiğinde, tırı yol kenarında bulunan cepte durdurdu. Aracından yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ve jandarma ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sonucunda tır, kullanılamaz hale geldi. Neyse ki, tırın sürücüsü yangını yara almadan atlattı.