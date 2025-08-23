TIR Yangını Yaralı Şoför İle Sona Erdi

Olayın Gerçekleştiği Yer ve Zaman

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, seyir halindeyken alev alan arpa yüklü bir TIR yandı ve sürücüsü yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 14’üncü kilometresinde meydana geldi.

TIR’ın Alev Alması ve Müdahale

26 yaşındaki M.A.Ç. yönetimindeki 47 PZ 445 plakalı arpa yüklü TIR’ın çekici kısmı, seyir sırasında alev aldı. Durumu fark eden sürücü M.A.Ç., TIR’ı yolun sağ tarafına çekip kendini dışarı attı. Alevler hızla TIR’ın çekici kısmını sarmaya başladı. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesi ile söndürülürken, TIR’ın çekici kısmı tamamen yandı.

Sürücünün Durumu ve Soruşturma

Yangında yaralanan M.A.Ç., Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.