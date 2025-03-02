Tır Yolcu Otobüsüne Arkadan Çarptı

TIR-OTOBÜS KAZASI YAŞANDI
Bozüyük-Eskişehir kara yolunda seyir halindeki 16 RAK 36 dorse plakalı tır, Poyra rampası mevkisinde 75 AG 007 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın ardından yol dışına çıkarak durabilen otobüsteki çok sayıda yolcu yaralandı.
KAZA SONRASI HIZLI MÜDAHALE
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere taşındı. Kazanın ardından Bozüyük-Eskişehir kara yolu, Eskişehir istikametinde trafiğe kapandı.