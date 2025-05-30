Tır, Zeytin Bahçesine Daldı, Sürücü Öldü

OTOMOBİL TIRIN ALTINDA KALDI

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir kaza meydana geldi. Kazada, bir otomobilin altına giren tır, yoldan çıkarak zeytin bahçesine daldı. Bu kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Olay, saat 00:30 civarında Orhangazi İznik yolu Yeniköy mevkiinde gerçekleşti.

KAZA ANINDA NELER OLDU

Edinilen bilgilere göre, İznik yönünden Orhangazi yönüne seyreden Serdar B. yönetimindeki 10 TR 584 plakalı tır, karşı yönden gelen Fuat Akdemir (44) idaresindeki 34 MMY 674 plakalı otomobil ile çarpıştı. Tır, altına aldığı otomobili metrelerce sürükleyerek yoldan çıkıp bir zeytin bahçesine girdi. Tır, bahçedeki ağaçları parçalayarak yaklaşık 50 metre sonra durabildi. Olay yerine yapılan ihbar sonrası jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla yönlendirildi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Otomobil sürücüsü Fuat Akdemir’in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Tır sürücüsü hafif yaralı olarak kazayı atlattı ve kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaşamını yitiren Fuat Akdemir’in cenazesini çıkarabilmek için uzun süre çalıştı. Talihsiz adamın cenazesi, savcının incelemesinin ardından adli tıp kurumuna götürüldü.

TRAFİK AKIŞI JANDARMA KONTROLÜNDE

Kaza nedeniyle Orhangazi İznik karayolunda trafik akışı jandarma kontrolünde sağlandı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.