Tıra Çarpan İşçi Servisinde 9 Yaralı

TRAFAK KAZASINDA YARALILAR VAR

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde gerçekleşen bir trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı-Domaniç karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Domaniç yönüne seyir halinde olan İ.K. (54) yönetimindeki 33 AGN 680 plakalı tır, tali yola dönüş yaptığı esnada, Domaniç’ten Tavşanlı yönüne giden A.K. (56) idaresindeki 43 S 2187 plakalı işçi servisine çarptı.

OLAY YERİNE ACİL EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından olay mahalline çok sayıda ambulans ve güvenlik güçleri yönlendirildi. Kazada, servis şoförü ile birlikte yolcu olarak bulunan M.K. (48), A.Ş. (48), E.A. (30), K.S. (57), M.B. (55), R.K. (37), İ.E. (44) ve Ü.M.A. (53) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.