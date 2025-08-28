Tiran’da Resepsiyon Düzenlendi.

RESEPSİYON HAZIRLIKLARI VE KATILIMCILAR

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla bir resepsiyon gerçekleştirildi. Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay’ın ev sahipliği yaptığı etkinlik, başkent Tiran’daki bir otelde düzenlendi. Resepsiyona, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri temsilcileri, diplomatlar ve çok sayıda davetli katıldı.

ULUSAL MARŞLAR VE MESAJLAR

Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri Orkestrası, etkinlikte iki ülkenin ulusal marşlarını çaldı. Daha sonra katılımcılara Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında bir video gösterimi yapıldı. Arkasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu. Büyükelçi Atay, burada yaptığı konuşmada, 30 Ağustos’un Türk tarihinin en önemli anlarından biri olduğunu belirtti. NATO üyesi olarak Türkiye’nin bölgesel ve küresel güvenliğe net bir katkıda bulunduğunu ifade eden Atay, “Türkiye’nin bu yılın ekim ayından itibaren KFOR komutasını tekrar devralacağını duyurmaktan mutluluk duyuyorum.” dedi.

NATO VE ARDAĞITIM GÜVENLİĞİ

Atay, NATO’nun güvenlik sistemindeki merkezi rolünün bir kez daha teyit edildiğini ve Türkiye’nin güçlü bir müttefik olarak NATO’yu daha da güçlendirdiğini vurguladı. “Savunma sanayi ürünlerimizi müttefiklerimizle paylaşıyoruz. Stratejik ortağımız Arnavutluk da bu müttefiklerden biri.” diyerek sözlerine devam eden Atay, Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının Arnavutluk semalarında faaliyete geçmesiyle, Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri’nin olağanüstü saldırı ve gözetleme yeteneklerine kavuştuğunu söyledi. Bu durumun NATO’nun bölgedeki gücünü artırdığını da belirtti.

TÜRKİYE VE ARNAVUTLUK ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Türkiye’nin Tiran Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Tolga Kip, 30 Ağustos’un önemine vurgu yaparak, geçmişte savaş meydanlarında gösterilen cesaretin, günümüzde Türk Silahlı Kuvvetlerini yönlendiren cesaretle aynı olduğunu ifade etti. Arnavutluk’un Türkiye’nin yakın dostu, müttefiki ve stratejik partneri olduğunu dile getiren Kip, “NATO müttefikleri olarak Türkiye ve Arnavutluk, bölgede barış ve istikrara bağlı ortaklar olarak birlikte duruyorlar.” dedi.