Tiran’da Sergi, Tarih Meraklılarıyla Buluştu

SERGİ, TARİH MERAKLILARININ DİKKATİNİ ÇEKİYOR

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da, “Akdeniz’in Hafızası” sergisi tarih meraklılarıyla buluştu. Bu sergi, Arnavutluk Ulusal Kütüphanesi tarafından düzenlendi ve açılış törenine Arnavutluk hükümeti, yerel kurumlar, araştırmacılar ve tarih tutkunları katıldı.

KÜLTÜREL MİRASI ÖNE ÇIKARAN ETKİNLİK

Arnavutluk Ekonomi, Kültür ve İnovasyon Bakanı Blendi Gonxhja, etkinlikte yaptığı konuşmada, “bu tür etkinliklerin kitaplara ve kültürel mirasa yeniden dikkat çekmesi adına önemli” olduğunu belirtti. Arnavutluk Ulusal Kütüphanesi Müdürü Piro Misha ise, sergideki orijinal kitaplar, yazma eserler, haritalar ve gravürlerin sergilenmesi aracılığıyla kütüphane koleksiyonlarının tanıtılacağını açıkladı.

SERGİ BİR AY SÜREYLE ZİYARETE AÇIK

Başkent Tiran’ın “2025 Akdeniz Kültür ve Diyalog Başkenti” ilan edilmesi sebebiyle açılan sergi, bir ay boyunca açık kalacak ve ziyaretçilerle buluşacak. Sergide, Akdeniz mirasını yansıtan, aralarında Osmanlıca eserlerin de bulunduğu, 1300-1800 yıllarına ait 700’den fazla orijinal eser yer alıyor.