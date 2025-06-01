Tiran’daki Camide Özel Kur’an-ı Kerim

PREZA KALESİ CAMİSİ’NDEKİ ÖZEL KUR’AN-I KERİM

Arnavutluk’un başkenti Tiran’daki Preza Kalesi Camisi’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 yıl önce hediye ettiği Kur’an-ı Kerim dikkatle korunuyor. Tiran’a yaklaşık 22 kilometre mesafede yer alan, tarihi bir Ortaçağ kalesi olan Preza Kalesi, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken köklü bir camiye ev sahipliği yapıyor. Kaynaklara göre, 1528-1547 yıllarında, Osmanlı garnizonu ve çevredeki ailelerin ibadet edebilmesi için inşa edilen cami, tarihi ve kültürel öneme sahip bir ibadethane olarak öne çıkıyor. Caminin restorasyonu Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından gerçekleştirildi ve açılış töreni 13 Mayıs 2015’te Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk ile Arnavut yetkililerin katılımıyla yapıldı.

KUR’AN-I KERİM’İN ÖZELLİKLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hediye edilen Kur’an-ı Kerim, Preza Kalesi Camisi’nde özel bir dikkatle saklanıyor. Kur’an-ı Kerim’in yazı stili, ağırlığı, boyutları ve kağıdı gibi işçiliği, ayrıca Erdoğan tarafından bağışlanmış olması, onu daha da özel kılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Mayıs 2015’te Arnavutluk’ta düzenlenen Namazgah Camisi temel atma töreni sırasında, TİKA tarafından restore edilen Preza Kalesi Camisi’nin de açılışını gerçekleştirdi. Açılışta hediye edilen Kur’an-ı Kerim, cami yönetimi tarafından titizlikle korunuyor. Bu Kur’an-ı Kerim, ünlü Osmanlı hattatı Ahmed Karahisari tarafından yazılmış, kopyası ise 2013’te Klasik Türk Sanatları Vakfı tarafından hazırlanmış. Orijinal el yazması nüshası günümüzde İstanbul’daki Topkapı Sarayı’nda muhafaza ediliyor.

Cami imamı Kasem Hafizi, 33 yıldır imamlık yaptığı camide, söz konusu hediye Kur’an-ı Kerim’in dünyada nadir eserlerden biri olduğunu belirtiyor. Hafizi, “Camimiz, TİKA tarafından restorasyonunun ardından, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2015’te yaptığı açılış vesilesiyle bağışladığı çok özel bir Kur’an-ı Kerim’e ev sahipliği yapıyor. Bu Kur’an-ı Kerim’in özel bir hat yazısı var. Yaklaşık 17 kg ağırlığında, 60 cm uzunluğunda, 42 cm genişliğinde ve 8 cm kalınlığındadır.” diye konuştu. Hafizi, “Bu Kur’an-ı Kerim camimize verilen çok özel bir hediyedir.” diyerek, camiyi ziyaret eden birçok turist ve cemaatin, bu özel Kur’an’ın burada bulunduğundan ötürü memnuniyetlerini ifade ettiklerini belirtiyor. Kur’an-ı Kerim’in, şeffaf bir cam kutuda saklandığını da ekliyor.