Tırda 6,8 Milyon TL’lik Kaçak Ürün Ele Geçirildi

ANKARA AKINCI GİŞELERDE YAPILAN OPERASYON

Ankara’nın Akıncı Gişeler Jandarma Yol Kontrol Noktası’nda durdurulan bir tırda gerçekleştirilen arama sırasında 6 milyon 876 bin Türk Lirası değerinde kaçak ürün ele geçirildi. Elde edilen bilgilere göre, Akıncılar Otoyol Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 5607 sayılı kanuna muhalefet suçu işleyen şahıslara yönelik yürütülen takipli KOM faaliyeti ve planlı istihbarat çalışması çerçevesinde bu operasyonu gerçekleştirdi.

YAKALANAN KAÇAK ÜRÜNLER

Gece saatlerinde tırda yapılan aramada, piyasa değeri 6 milyon 876 bin Türk Lirası olan pek çok kaçak ürün bulundu. Bunlar arasında 1.525 kilogram bandrolsüz kıyılmış açık tütün, 3.400 paket sigara, 886 paket pipo tütünü, 176 adet elektronik sigara, 19 adet ütü, 302 adet termos, 80 adet hoparlör, 592 adet sırt çantası, 850 çift ayakkabı, 480 adet güneş gözlüğü, 95 adet kol saati ve 286 kilogram çay yer alıyor. Olayla ilgili olarak adli tahkikata başlanıldığı belirtildi.