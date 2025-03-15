Tırda Yangın Tüpünde Eroin Bulundu

İNCELEME VE OPERASYON

Iğdır’da, Dilucu Gümrük Kapısı’ndan ülkeye giriş yapan bir tırda, yangın tüplerinin içine gizlenmiş 11 kilo 150 gram eroin yakalandı. Ağrı Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Şube Müdürlükleri ile Iğdır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından ortak bir operasyon düzenlendi.

TIRIN DURDURULMASI VE ARAMA

Ekipler, Dilucu Gümrük Kapısı’ndan çıkan tırı takip etti. Iğdır merkez Kılıçlar Polis Uygulama noktasında durdurulan 76 AAR 246 plakalı tır ve dorsesinde yapılan aramada, narkotik köpek Uzi, iki yangın tüpü üzerinde tepki gösterdi. Ekiplerin açtığı yangın tüplerinden, 11 kilo 150 gram eroin ele geçirildi.

Tırın sürücüsü H.E. gözaltına alındı. H.E. hakkında “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan işlem yapıldı. Sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.