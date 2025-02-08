Tırda Yangın: Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde Panik

PANİK DOLU ANLAR YAŞANDI

İstanbul’da Kuzey Marmara Otoyolu’nda panik dolu bir olay meydana geldi. Edirne istikametinde seyreden boncuk polyester plastik ham madde yüklü tır, Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışına yaklaşırken aniden yangınla karşılaştı. Tırın şoförü, alevleri fark ederek aracı hemen emniyet şeridine çekti.

YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Kısa sürede alevler tüm aracı sarmaya başladı. Olayın haber verilmesi üzerine, Sarıyer ve Beykoz’dan itfaiye ekipleri hızla olay yerine ulaştı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürmeyi başardı.

TRAFİK ETKİLENDİ

Çıkan yangın nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Olay sonucunda tır kullanılamaz hale geldi. Bu panik dolu anlar, bölge halkı ve sürücüler üzerinde büyük bir endişe yarattı.