Tırdan Düşen Mermer, Kazayı Önledi

FELAKETTEN KURTULUŞ ANI

Denizli’de, seyir halindeki bir tırın dorsesinden düşen dev mermer bloğu, büyük bir faciayı engelleyen bir an yaşattı. Olay, Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tır, bölgedeki bir mermer ocağından yüklediği dev mermer bloğuyla ilerlerken, girdiği bir virajda dorsenin sallanması sonucu bu ağır yük yola düştü.

SON ANDA YAPILAN MANEVRA

Düşen Mermer bloğunun karşı yönden gelen bir otomobilin önüne düşmesi, sürücünün ani manevrası sayesinde büyük bir kazayı engelledi. Otomobil sürücüsü, tonlarca ağırlıktaki mermer bloğu dahi görmeden son anda yaptığı hareketle çarpmaktan kurtulmuş oldu. Tırın dorsesinden mermer bloğunun yola düştüğü anlar, olay anında araç kamerasına yansıdı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİYLE BELGELENDİ

Olayın yansımaları, virajı dönen tırın dorsesinden düşen bloğun, otomobilin önüne düşme anıyla net bir şekilde belgelendi. Görüntülerde, otomobilin, mermer bloğuna çarpmaktan kurtulması için yaptığı manevra dikkatleri üzerine çekiyor. Bu tür kazaların önlenmesi gerektiği, bu olayla bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.