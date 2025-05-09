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Tırdan Kopan Lastik, Kazaya Neden Oldu

LASTİK KAPLAMASININ KOPMASI KAZAYA NEDEN OLDU

Adana’da otoyolda bir tırın tekerinden kopan lastik kaplaması, 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasına sebep oldu. Kaza, cep telefonu ile kaydedildi.

KAZA ANINDAKİ GELİŞMELER

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Hastaneler çıkışı bölgesinde gerçekleşti. Hareket halindeki tırın tekerinden kopan lastik kaplaması, sol şeride düştü. Lastiğe çarpmamak amacıyla manevra yapan bir otomobil, yola paralel giderek diğer araçların arasından geçiş yaptı ve güvenlik şeridine savruldu. Farklı şeritlerde giden 4 otomobil de lastik yüzünden manevra yaparken birbirine çarptı. Araçlarda hasar oluştu ancak olayda yaralanan kimse olmadı. Kazanın görüntüleri çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kazayla alakalı inceleme başlatıldı.

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