Tire 2021 FK Üç Yeni Oyuncu Alınmıştır

YENİ TRANSFERLER KADROYA KATILDI

TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’taki Tire 2021 FK, kadrosunu güçlendirmek amacıyla üç yeni futbolcu ile anlaştı. Sarı-kırmızılı takım, son olarak Kelkit Hürriyet Spor’da mücadele eden 19 yaşındaki defans oyuncusu Ege Batur, Balıkesirspor’dan transfer edilen aynı yaş grubundaki orta saha oyuncusu Ersin Coşğun ve Göztepe altyapısından gelen 17 yaşındaki Tireli genç futbolcu Efe Uymur ile sözleşme imzaladı.

KULÜP HEDEFLERİNİ BELİRLİYOR

Yeni transferlerin takıma katılımı, Tire 2021 FK’nın sezon hedefleri doğrultusunda önemli bir adım oluşturuyor. Kulüp yönetimi, genç oyuncularla birlikte kadro yapısını güçlendirerek daha başarılı bir sezon geçirmeyi amaçlıyor. Bu hamleler, takımın gelecekteki başarısı için gereken bir konu olabiliyor.

Manifest Grubu Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, İstanbul'daki +18 konseri nedeniyle "teşhircilik" soruşturması başlatılan Manifest grubunu sert bir dille eleştirerek, gerekli önlemler alınmalı dedi.
Özbelsan Sivasspor, Sarıyer ile karşılaşacak

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig 5. haftasında Sarıyer ile oynayacağı maç için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Takım, fitness salonunda kuvvet ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştiriyor.

