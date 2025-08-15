Tire 2021, İki Transfer Yaptı

İKİ YENİ TRANSFER

3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta mücadele eden İzmir temsilcisi Tire 2021 Futbol Kulübü, kadrosunu iki yeni oyuncu ile güçlendiriyor. Tire 2021, Kahramanmaraşspor ile yollarını ayıran kaleci Siraç Tüfekçi ve Turgutluspor’dan defans oyuncusu Serkan Yeşilyurt’u transfer etti.

OYUNCULARIN GEÇMİŞİ

23 yaşındaki Siraç, önceki dönemlerde Pendikspor, Zonguldak Kömürspor ve Kırşehir FSK takımlarında görev aldı. Geçtiğimiz sezonda 3 maçta forma giydi. Diğer yeni oyuncu olan 23 yaşındaki Serkan Yeşilyurt ise Bölgesel Amatör Lig’de Çınar Belediye, Sivaslı Belediye ve İzmirspor formalarını giymiştir. Geçen sezonda 3’üncü Lig’de 27 maçta sahada yer aldı.

Geçen yıl Tire 2021 FK’nın formasını giyen stoper Recep Kara, Kestel Çilekspor ile yeni bir sözleşme imzaladı.