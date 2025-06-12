Haberler

Tire’de 75 Yaşındaki Adam, Eşini Vurarak İntihar Etti

Olayın Gelişimi

İzmir’in Tire ilçesinde yaşanan trajik olayda, 75 yaşındaki bir adam, tartıştığı eşini tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Bu olay, saat 13.30 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Mis Sokak’ta gerçekleşti. İddialara göre, M.Ö.E. (75) ile eşi Ş.E. (70) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle M.Ö.E., tabancayla eşine ateş etti.

Olay Sonrası Gelişmeler

Tabancadan çıkan kurşunlar Ş.E.’ye isabet ederken, kadın kanlar içinde yere yığıldı. Hemen ardından M.Ö.E., aynı silahı kullanarak intihar etti. Olayın seslerini duyan çevre sakinleri durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, her iki kişinin de hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cenazelerin Yükselişi

Öldükten sonra yapılan incelemelerin ardından, yaşlı çiftin cenazeleri otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Bu üzücü olayla ilgili olarak yetkililer soruşturma başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

İsrail’in İran’a Saldırısı Tahran’da Görüldü

İsrail'in saldırısı sonrası Tahran'da hasar belirginleşti. Yıkılan binalar ve yükselen dumanlar, sabahın erken saatlerinde şehri sarhoş etti.
Haberler

İsrail İle İran Arasında Çatışma Yaşandı

İsrail, İran'a füze saldırısı düzenleyerek önemli komutanları hedef aldı. İran basını, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami'nin öldüğünü duyurdu. Diğer komutanların da hayatını kaybettiği iddia ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.