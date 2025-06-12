Tire’de 75 Yaşındaki Adam, Eşini Vurarak İntihar Etti

Olayın Gelişimi

İzmir’in Tire ilçesinde yaşanan trajik olayda, 75 yaşındaki bir adam, tartıştığı eşini tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Bu olay, saat 13.30 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Mis Sokak’ta gerçekleşti. İddialara göre, M.Ö.E. (75) ile eşi Ş.E. (70) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle M.Ö.E., tabancayla eşine ateş etti.

Olay Sonrası Gelişmeler

Tabancadan çıkan kurşunlar Ş.E.’ye isabet ederken, kadın kanlar içinde yere yığıldı. Hemen ardından M.Ö.E., aynı silahı kullanarak intihar etti. Olayın seslerini duyan çevre sakinleri durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, her iki kişinin de hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cenazelerin Yükselişi

Öldükten sonra yapılan incelemelerin ardından, yaşlı çiftin cenazeleri otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Bu üzücü olayla ilgili olarak yetkililer soruşturma başlattı.