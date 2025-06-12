Tire’de Eğitim Etkinliği Yapıldı

İZMİR’İN TİRE İLÇESİNDE YAPILAN ETKİNLİK

İzmir’in Tire ilçesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Küçük Eller Güçlü Kalemler” projesi çerçevesinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin kaleme aldığı kitaplar tanıtıldı. Etkinlik, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi. Bu alanda, Kurtuluş İlkokulu ve Dörteylül Ortaokulu öğrencilerinin yazdığı eserler sergilendi ve öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu.

ÖĞRENCİLERİN PROJELERİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Etkinlikte kitapların yanı sıra, öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı projeler de yer aldı. Katılmacılar, öğrencilerin eserlerini ve projelerini inceleme fırsatı buldu. Etkinliğe Tire Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Zincircioğlu da katılım gösterdi.