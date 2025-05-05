Tire’de Trafik Haftası Etkinliği Yapıldı

ETKİNLİK DÜZENLENDİ

İzmir’in Tire ilçesinde, Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı’nın ekipleri, vatandaşlara trafik güvenliği hakkında bilgi vermek amacıyla Cumhuriyet Meydanı’nda stand açtı.

TRAFFIC KURALLARI VE BİLGİLENDİRME

Ekipler, güvenli sürüş teknikleri ve yaya bilinci konularında önemli bilgiler sundu. Ziyaretçilere bilgilendirme yapmak için broşürler de dağıtıldı. Böylece, trafik güvenliği konusunda farkındalık artırılmış oldu.