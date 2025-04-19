Tire’de Traktör Devrildi, Sürücü Öldü

TRAKTÖR DEVRİLDİ

İzmir’in Tire ilçesinde bir traktör kazası yaşandı. Ali Özçelik (47) idaresindeki 35 YKD 68 plakalı traktör, Kaplan Mahallesi’nde incir bahçesinde toprağı işlediği esnada devrildi. Düzensiz bir şekilde ilerleyen traktör, sürücüsünü altında bıraktı.

KAZA SONRASI MÜDAHALE

Kaza sonrası, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlileri, Özçelik’in kaza sonucunda yaşamını yitirdiğini belirledi.

AİLESİ HAKKINDA BİLGİLER

Sürücü Ali Özçelik’in evli olduğu ve iki çocuğa sahip olduğu ifade edildi. Kaza, çevrede üzüntüyle karşılandı.