Tire’de Türk Bayrağına Saldırı: Saldırgan Yakalandı

İZİNYİ KALDIRAN OLAY

İzmir’in Tire ilçesinde, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin, bir lokantada asılı Türk bayrağını yırtarak indirdiği bildirildi. Olayın meydana geldiği anlar ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Olay, saat 03.30 civarında Tire İpekçiler Mahallesi’ndeki bir lokantada gerçekleşti. Kimliği belirsiz bir kişi, başını kapişonla gizleyerek lokantadaki Türk bayrağını çekip kopartarak indirdi. Güvenlik kameralarındaki görüntülerde, saldırganın bayrağı indirdiği anlar net bir şekilde görülebiliyor.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Saldırganın kimliğini tespit etmek için başlatılan titiz çalışmalar sonucunda, bayrağı indiren şahsın İ.Ö. olduğu belirlendi. İ.Ö., Tire-Torbalı yolunda yapılan operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Bu şahsın daha önce Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi gördüğü öğrenildi. Gözaltına alınan İ.Ö. hakkında emniyet süreçlerinin sürdüğü kaydedildi.