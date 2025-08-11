Tirebolu’da Gençler Suda Mahsur Kaldı

MAHSUR KALAN GENCİLERİN KURTARILMASI

Giresun’un Tirebolu ilçesinde meydana gelen olayda, Harşit Çayı’nda balık avlayan iki genç baraj kapaklarının açılmasıyla yükselen sular nedeniyle mahsur kaldı. Arif Çiftçi ve Abdülrezzak Akbay, avlandıkları sırada aniden yükselen sular sebebiyle çayın ortasında sıkışıp kaldı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE EDEN EKİPLER

Durumun fark edilmesi üzerine, olay yerine AFAD, Tirebolu İtfaiyesi ve jandarma ekipleri yönlendirildi. AFAD ekipleri, halatla bağlı bir bot yardımıyla suya dalarak gençleri güvenli bir biçimde kıyıya çıkardı. Baraj kapaklarının açılması sonucu çayın su seviyesinin hızla artması nedeniyle gençlerin bu durumda kaldığı belirtildi.