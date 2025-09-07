Tirebolu’da İki Minibüs Çarpıştı

GİRESUN’DA YAŞANAN KAZA

Giresun’un Tirebolu ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında iki minibüs çarpıştı ve sonucunda 10 fındık işçisi yaralandı. Olay, Tirebolu-Kürtün kara yolunun Kuzgun köyü mevkisinde gerçekleşti. R.A. yönetimindeki 72 AAV 695 plakalı yolcu minibüsü, M.S.K. idaresindeki 33 DYG 37 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı.

Kazada, 33 DYG 37 plakalı aracın içinde bulunan 10 fındık işçisi yaralanarak olay yerinden hastaneye sevk edildi. Yaralılar, Görele ve Tirebolu’da bulunan devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu ile ilgili bilgiler henüz paylaşılmadı.