Tirebolu’da İki Minibüs Çarpıştı

GİRESUN’DA YAŞANAN KAZA

Giresun’un Tirebolu ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında iki minibüs çarpıştı ve sonucunda 10 fındık işçisi yaralandı. Olay, Tirebolu-Kürtün kara yolunun Kuzgun köyü mevkisinde gerçekleşti. R.A. yönetimindeki 72 AAV 695 plakalı yolcu minibüsü, M.S.K. idaresindeki 33 DYG 37 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı.

Kazada, 33 DYG 37 plakalı aracın içinde bulunan 10 fındık işçisi yaralanarak olay yerinden hastaneye sevk edildi. Yaralılar, Görele ve Tirebolu’da bulunan devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu ile ilgili bilgiler henüz paylaşılmadı.

673. Elmalı Güreşleri Ödülleri Verildi

Antalya'nın Elmalı ilçesinde gerçekleşen 673. Tarihi Yağlı Güreşler'de başpehlivan Enes Doğan altın kemerini aldı. Hakan Çetin, 674. güreşlerin ağalığını kazandı.
TFF 2. Ligde Karaman FK, İnegölspor’a Yenildi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Karaman Futbol Kulübü, İnegölspor'a 2-0 yenilerek sahasında kötü bir performans sergiledi. İnegölspor'un gollerini Kerem Dönertaş ve Taner Gümüş attı.

