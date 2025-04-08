Tırı Tamir Ederken Lastiğe Kalarak Öldü

TRAJİK KAZA BİGA’DA MEYDANA GELDİ

Çanakkale’nin Biga ilçesinde bir tır şoförü, arızalanan aracını tamir etmek için tırın altına girdiği esnada lastiğin altında kalarak yaşamını kaybetti. Olay, saat 00.30 sıralarında Güvemalan köyü yakınlarındaki bir benzin istasyonunda yaşandı. Erdem Kandırmış’ın kullandığı 45 AGF 749 plakalı tır, arıza yaptıktan sonra benzin istasyonundaki park yerine çekildi.

Meydana gelen arızayı kontrol etmek amacıyla tırın altına giren şoför Erdem Kandırmış, henüz belirlenemeyen bir nedenle lastiğin altında kaldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, hemen durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kandırmış’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

OLAY YERİ İNCELEMESİ VE CENAZE İŞLEMLERİ

Savcılık ve jandarma, olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan işlemlerin ardından Erdem Kandırmış’ın cenazesi ambulansla Biga Devlet Hastanesi morguna taşındı. Jandarma, kazayla ilgili kapsamlı bir araştırma başlattı.