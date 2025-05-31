Tirilye Zeytin Çiçeği Festivali Başladı

FESTİVAL BAŞLADI

Mudanya Belediyesi tarafından organize edilen “Tirilye Zeytin Çiçeği Festivali” etkinliği başladı. Festivalin açılış yürüyüşü, Tirilye Kültür Merkezi önündeki tarihi çınar ağacından hareket ederek, İskele Caddesi boyunca devam etti. Mudanya Halk Dansları Grubu sahilde gösteri yaparak katılımcılara eğlenceli anlar sundu.

YEREL LEZZETLER VE ATÖLYELER

Festivalde yerel üreticiler, zeytin ve zeytinyağı çeşitlerinin yanı sıra yöresel lezzetler ve el işi ürünleri satışa sundu. Katılımcılara zeytin çiçeği boyama, sabun yapımı, seramik ve uçurtma atölyeleri gibi çeşitli aktiviteler sunuldu. Bu atölyeler, ziyaretçilere hem eğlenceli vakit geçirme hem de el becerilerini geliştirme imkanı sağladı.

SÖYLEŞİLER VE HEDEFLER

Etkinlik kapsamında zeytin ve zeytincilik üzerine çeşitli söyleşiler düzenlendi. Bu söyleşilerde sürdürülebilir üretim ve kalite gibi konular ele alındı. Festival, Mudanya’nın kültürel ve tarımsal mirasını ön plana çıkararak yerel üreticilere destek olmayı ve bölgenin zeytincilik geleneğini güçlendirmeyi amaçlıyor.