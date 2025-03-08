Tırın Çarptığı Genç Kız Hayatını Kaybetti

MÜCADELEYİ KAYBETTİ

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir tırın çarptığı genç kız, 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olay, 24 Şubat’ta Öğretmenevleri Mahallesi’nde, D-400 Karayolu üzerinde gerçekleşti. İddialara göre, Mersin’den Adana yönüne giden tır, aniden yolun karşısına geçmeye çalışan 21 yaşındaki Türkan Tunç’a çarptı.

AĞIR YARALANDI VE HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Türkan, hemen çağrılan ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi’ne götürüldü. 12 gündür yoğun bakımda tedavi gören genç kadın, bu sabah hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı ve görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza tırın çarpmasıyla birlikte yaşanan panik anları görüldü.