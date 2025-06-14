Tırın Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

İKİNCİ EL ARACIN VURDUĞU KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Hatay’ın İskenderun ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadına tır çarparak ölümüne neden oldu. Kaza, İskenderun’un Pınarbaşı Mahallesi’nde saat 16.30 civarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, H.Ö tarafından kullanılan 31 ARL 956 plakalı tır, yolun karşısına geçmek isteyen K.G’ye çarptı.

ACİL SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE GELDİ

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, K.G’nin yaşamını yitirdiğini doğruladı. Kadının cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından morga kaldırıldı. Tırın sürücüsü H.Ö, kaza sonrasında gözaltına alındı.