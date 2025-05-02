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Tırın Dorsesinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

UYUŞTURUCU OPERATIONU ADANA’DA GERÇEKLEŞTİ

Adana’da meydana gelen olayda, polis ekipleri bir tırın dorsesinde 10 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirdi. Bu durum sonucunda 6 şüpheli tutuklandı. Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.

ŞÜPHELİ TIR DURDURULDU

Yapılan teknik ve fiziki takip akabinde, Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda şüpheli bir tır durduruldu. Dorsesi brandayla kapatılmış olan araçta, narkotik dedektör köpeği ‘Oscar’ın tepki gösterdiği poşet açıldığında, 10 kilo 150 gram metamfetamin bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili olarak 6 şüpheli gözaltına alındı.

İFADELERİYLE ŞAŞIRTTILAR

Emniyet ifadesinde, uyuşturucu madde hakkında bilgilerinin bulunmadığını açıklayan 6 şüpheli, sadece borç meselesi hakkında görüşmek üzere bir araya geldiklerini öne sürdü. Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkeme süreci sonucunda tüm şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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