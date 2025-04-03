Tırın Dorsesine Çarpan Çift Yaralandı

TÜRKİYE’DE BİR KAZA VAKASI DAHA

Uşak’ta yaşanan bir trafik kazasında, otomobilin tırın dorsesine çarpması sonucu içerisinde bulunan karı koca ağır yaralandı. Kaza, Uşak-İzmir karayolu Güre köyü civarında meydana geldi. Olay anında M.Ö. yönetimindeki 35 PLV 95 plakalı otomobil, Uşak’tan İzmir yönünde seyrederken, aynı istikamette ilerleyen K.G. idaresindeki 42 AOD 893 plakalı tıra arkadan çarptı.

KAZA SONRASI HIZLI MÜDAHALE

Kazanın ardından, çevredeki vatandaşlar durumu acil servise bildirdi. Olay yerine 112 Sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü ve eşi F.Ö.’yi güçlükle kurtardı. Yaralılar, 112 Sağlık ekipleri tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşındı.

SAĞLIK DURUMLARI CİDDİ

Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Yaralıların sağlık durumlarının kritik olduğu bildirildi. Bu tür kazaların önlenmesi gerektiği vurgulanıyor.