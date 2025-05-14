Tırın Kontrolden Çıkmasıyla Kaza Oldu

TRAFİK KAZASINDA AĞIR YARALANMA

Adıyaman-Malatya karayolu üzerindeki Doğanşehir kavşağında gerçekleşen bir trafik kazası sonucunda bir kişi ağır şekilde yaralandı. Alınan bilgilere göre, Malatya yönüne giden 59 yaşındaki Fayik T., kullandığı 44 AAZ 566 plakalı tırın direksiyon hakimiyetini bilinmeyen bir nedenle kaybetti.

ARAÇ SU KANALINA DEVRİLDİ

Yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, yolun sol tarafındaki su kanalına düşerek devrildi. Bu talihsiz kazada sürücü Fayik T. ağır şekilde yaralanırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.