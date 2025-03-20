Tırın Üzerine Kaya Düştü, Sürücü Yaralandı

DEV KAYA TIRIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Gümüşhane – Kürtün karayolunda hareket halindeki tır, üzerine dev bir kaya düşmesi sonucunda sürücüsü yaralandı. Elde edilen bilgilere göre, Gümüşhane’den Giresun istikametine giden Yunus O. (37) yönetimindeki 23 BY 510 plakalı tır, Torul-Kürtün-Tirebolu karayolunun Kirazlık köyü mevkisine ulaştığında dağdan kopan bir kaya parçası ile karşılaştı. Dev kaya, tırın ön bölümüne düşerek sürücü tarafında etkili oldu ve sürücünün yaralanmasına yol açtı.

SÖYLEDİKLERİ OLAY SONRASI ERPİLİMİ KONTROL ALTINA ALDI

Olaydan sonra şok geçiren sürücü, büyük bir soğukkanlılık göstererek tırı kontrol altında tutmaya çalıştı ve yol kenarına güvenli bir şekilde durmayı başardı. Ardından ekiplerin gelmesini bekledi. Jandarma, olay sonrası yolda güvenlik önlemleri aldı ve kazanın ardından trafik akışı kontrollü bir şekilde devam etti. Yaralı sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından önce Torul Devlet Hastanesi’ne, daha sonra ise Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alındı.