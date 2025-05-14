Tırla Çarpışan Motosiklet, Genç Sürücü Öldü

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Hatay’da bir motosiklet ile tırın çarpışması sonucu 16 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi. Kaza, Payas ilçesindeki Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde, Özkul Çolak Caddesi üzerinde gerçekleşti. Cadde boyunca ilerleyen Emirhan A. yönetimindeki 57 AGC 073 plakalı motosiklet, aynı yönde giden 33 DFB 120 plakalı tırla çarpıştı.

OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILDI

Kaza anında motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, olay yerine gelerek inceleme yaptıktan sonra, gencin cansız bedenini cenaze aracıyla morga kaldırdı. Çarpışmanın ardından tır sürücüsü gözaltına alındı ve polis ekipleri kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.