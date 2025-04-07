Tırla Çarpışan Motosikletli Ağır Yaralandı

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir motosiklet sürücüsünün tırla çarpışması sonucu ağır yaralandığı kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kaza, Çorlu – Çerkezköy yolu üzerindeki Veliköy Mahallesi’nde bulunan tır garajı mevkiinde gerçekleşti.
KAZA ANINDA YAŞANANLAR
Çorlu yönüne doğru seyir halindeki U.G. kontrolündeki 22 NK 780 plakalı motosiklet, garajdan yola çıkmak isteyen İ.G. idaresindeki H 9201 KA Bulgaristan plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından ağır yaralanan motosiklet sürücüsü U.G., olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kazanın ardından jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.