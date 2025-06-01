Tırmanma Şampiyonası’nın İlk Günü Bitti

YARIŞIN BİLGİLERİ VE PARKUR

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) düzenlediği AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın Eskişehir’deki 3. ayağının ilk günü sona erdi. Eskişehir Otomobil Spor Kulübü (ESOK) tarafından, ICRYPEX ana sponsorluğunda ve Mihalgazi Belediyesi’nin katkılarıyla yapılan ilk gün yarışı, 7,4 kilometre uzunluğundaki parkurda iki çıkış üzerinden gerçekleştirildi. Yarış, Sakarıılıca etabında Mihalgazi Belediyesi önünden başladı ve toplamda 13 sporcu dört ayrı kategoride mücadele etti.

ÖDÜLLER VE BAŞARI GRAFİĞİ

Yarışta “En İyi Çıkış Ödülü”nü 4 dakika 43 saniye ve 41 salise ile Cem Yalın kazandı. Takımlar arasında yapılan değerlendirmede birinciliği Atış Motorsport elde etti. Kategorilerine göre birinci gelen sporcular ise şu şekilde sıralandı: Kategori 1’den Oğuz Alp Aral, Kategori 2’den Kaan Sarıhan, Kategori 3’ten Engin Apaydın ve Kategori 4’ten Burak Başlık.