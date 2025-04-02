Tiroid Hastalıklarında Biyopsinin Önemi Vurgulandı

TIROİD HASTALIKLARI ÜZERİNE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Biruni Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. İsmail Cem Sormaz, tiroid hastalıkları ile ilgili önemli bilgileri paylaştı. “Nodüllerin her zaman ameliyat gerektirmediğini” vurgulayan Sormaz, tiroid kanseri teşhisinde “biyopsinin önemine” dikkat çekti ve hastaların internetten elde ettiği bilgilerin çoğu zaman yanıltıcı olabileceğini söyledi.

NODÜLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKİYOR

Prof. Dr. İsmail Cem Sormaz, tiroid hastalıklarının sık görüldüğünü belirterek, “Her nodül cerrahi müdahale gerektirmiyor.” dedi. Nodüllerin değerlendirilmesi konusunda biyopsi gibi detaylı incelemelerin yapılmasının şart olduğunu dile getiren uzman doktor, “Her nodül kötü huylu değil.” açıklamasını yaptı. Sormaz, tiroid kanserinin genellikle rastlantısal olarak tespit edildiğini ifade ederek, kesin teşhis için biyopsi yapılmasının önemini vurguladı.

Hastaların internetten edindiği bilgilerin yanıltıcı olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Sormaz, tiroid hastalıklarında teşhis sürecinde “uzman hekim görüşünün” ne kadar önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, tiroid ameliyatları sonrası bazı hastaların kilosunda artış yaşanabileceğini belirten Sormaz, bu durumun zamanla dengelendiğini ifade etti.

SAĞLIKLI YAŞAMIN ÖNEMİ

Son olarak, tiroid hastalıklarını önlemek için kesin bir beslenme tarzı olmadığına dikkat çeken Sormaz, sağlıklı bir yaşam sürmenin genel sağlık açısından önemine vurgu yaptı. Bu durum, bireylerin genel sağlık durumunu iyileştirmeleri için gereken bir konu.