TİS İmzalandı, Sendikalar Uzlaştı

İKİ SENDİKA İLE TİS İMZALANDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 bin işçinin çalıştığı İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir işçileri arasında bir anlaşma sağlanmasının ardından DİSK Genel-İş İzmir 1 Nolu ve 3 Nolu şubeleri ile toplu iş sözleşmesi imzaladı. İmza töreni Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, DİSK Genel-İş İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Engin Topal ve DİSK Genel-İş İzmir 3 Nolu Şube Başkanı Serap Yılmaz katıldı.

ÜSLUP HATALARI OLDU

Başkan Tugay, grev sırasında her iki tarafın da üslup hataları yaptığını ifade ederek, “İZELMAN ile mutabakata varıldı. Görüşmeler eninde sonunda uzlaşma noktasına varacaktı ve biz de bunu başardık. ‘Az oldu’ ya da ‘fazla’ diyen olacaktır. Bu değerlendirmeyi en doğru şekilde yapacak olanlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni yönetenler ve işçi tarafını temsil eden sendikalar olacak. Mevcut bütçe imkanlarıyla yapabildiğimizi gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte tartışmalar yaşandı. Her iki taraf adına da üslup hatalarının gerçekleşmesi olağandır. Bizler belediye çatısı altında bir aileyiz ve bu hataları doğal karşılıyoruz. Kamu kurumlarının personel istihdamı ve sendikalarla ilişkilerinde gözden geçirmesi gereken konular bulunuyor. Daha verimli bir belediye için iş birliği yapılması önemli” dedi.

İZENERJİ İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Tugay, İZENERJİ ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti. “İZENERJİ’deki süreç tamamlandı” diyen Tugay, detayları paylaşamayacağını söyleyerek, “Grevin sonlandığını düşünebilirsiniz. Müzakereler devam ediyor ve sonuçların iyi olacağını umuyorum. Bu süreçte çalışanlara karşı içimizde bir öfke yok. Anlaşmanın imzalanmasıyla konuyu kapatıp, geleceğe odaklanacağız. İzmir halkı bu süreçte ciddi bir duruş sergiledi. Tüm yurttaşlara teşekkür ediyorum. Geçirdiğim bu süreç hayatımın en etkileyici anlarıydı. Çalışanların sendikal haklarını koruma fikri, bir CHP’linin karşısında olamaz. Tepkim, bu durumu kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaya çalışan gruplara yöneldi. Bizleri işçi düşmanı gibi göstermeye çalıştılar, bu kabul edilemez. Sorunun çözümünde halkın ve çalışanların tutumunun etkili olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

MAAŞLARDA YENİ DÜZENLEME

Tugay, işçi maaşlarının alt sınırının 65 bin lira, üst sınırının ise 80 bin lira olarak belirlendiğini ve 1 Temmuz’dan itibaren bu rakamların üzerine yüzde 19 zam geleceğini belirtti.

HİZMETE HIZLA DEVAM EDİYORUZ

DİSK Genel-İş İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Engin Topal, kurban bayramı öncesi halkın zor durumda kalmaması adına anlaşmayı sağladıklarını belirterek, “Tüm çalışan arkadaşlara hayırlı olsun” dedi. DİSK Genel-İş 3 No’lu Şube Başkanı Serap Yılmaz ise “Bu toplu sözleşmeyi imzalamamızın ardından işimize ve İzmir’e hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

KARŞILIKLI FEDAKARLIK VURGUSU

Gamze Taşcıer, İZENERJİ’de de aynı sonucun elde edileceğini düşündüğünü belirterek, “Bu sözleşme karşılıklı fedakarlık ile imzalandı. Biz, emekçilerin daha fazla hakkını almasını savunuyoruz. Ancak belediyeler kamu kuruluşlarıdır ve imkanları kısıtlı. Kamu hizmetlerinin aksamadan devam etmesi önemlidir” açıklamasında bulundu.