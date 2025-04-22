TİSK Başkanı Akkol, 23 Nisan’ı kutladı

BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNİN ANISINDA

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, “23 Nisan, milletimizin azim ve kararlılıkla yürüttüğü bağımsızlık mücadelesinin, ulusal egemenlik ile taçlandığı gündür. Bu anlamlı gün, sadece geçmişimizin gururunu değil, geleceğimizin umudunu da simgeler.” diye belirtti. Akkol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 105. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutladıklarını ifade etti.

EGEMENLİĞİN TEMSİLCİSİ OLARAK MECLİSİMİZ

Bu özel günün millet iradesinin ve egemenliğinin sembolü olan Meclis’in kuruluşunu temsil ettiğini vurgulayan Akkol, “Aynı zamanda, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bir bayram olarak bizlere sorumluluklar yüklemektedir.” dedi. Çocukların, geleceğin mimarları ve teminatları olduğunu belirten Akkol, onları, değişen dünyaya uyum sağlayabilen, sorgulayan ve üreten bireyler olarak yetiştirmenin herkesin ortak görevi olduğunu söyledi.

ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN GÜÇLÜ ADIMLAR

TİSK olarak, çocukların daha iyi bir ortamda büyümesi için eğitimden sağlığa, dijitalleşmeden sürdürülebilirliğe pek çok alanda çalışmalarını sürdüreceklerini dile getiren Akkol, “Bizler, çocuklarımızın yüzündeki gülümsemeyi çoğaltacak, onlara umut verecek her adımın arkasındayız.” diye konuştu. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitleri rahmetle anarak gazilere de minnet ve saygılarını sundu. Akkol, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm çocuklarımıza ve milletimize kutlu olsun.” ifadeleriyle mesajını tamamladı.